Тренер «ПСЖ» рассказал, что его удивило в Мбаппе

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике назвал форварда команды Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире на данный момент, передает RMC Sport.

«Для меня Килиан, без сомнения, является лучшим игроком в мире прямо сейчас. Что меня больше всего удивило? Его человеческие качества. Приятно видеть его в раздевалке. Он всегда улыбается», — сказал Энрике.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в «ПСЖ» на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды после переговоров с руководством. Первый матч чемпионата Франции с «Лорьяном» Мбаппе пропустил, в игре с «Тулузой» он вышел во втором тайме на поле и забил мяч.

Ранее «ПСЖ» обыграл «Боруссию» в стартовом матче Лиги чемпионов.