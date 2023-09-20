Австралийская теннисистка рассказала о предчувствии возвращения Шараповой на корт

Австралийская теннисистка Дарья Савилл поделилась в своих соцсетях мыслями о том, что российская теннисистка Мария Шарапова скоро вернется на корт.

«Я предчувствую очередное возвращение. Никто не делает таких конкретных упражнений только для того, чтобы чувствовать себя хорошо», — написала Савилл, прикрепив к сообщению видео тренировки Шараповой.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года, ей было 32 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

Спортсменка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

В 2018 году Мария Шарапова подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020-м пара объявила о помолвке, а 1 июля 2022 года у них родился сын Теодор.

Ранее Шарапова опубликовала фото со спа-процедуры.