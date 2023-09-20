«ПСЖ» обыграл «Боруссию» в стартовом матче Лиги чемпионов

Парижский «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 49-й минуте Килиан Мбаппе вывел «ПСЖ» вперед точным ударом с пенальти. Через восемь минут Ашраф Хакими удвоил преимущество парижан, установив окончательный счет матча.

В турнирной таблице группы парижане занимают первое место, набрав три очка. Второе и третье место занимают английский «Ньюкасл» и итальянский «Милан», сыгравшие между собой вничью. «Боруссия» замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Встреча пройдет 4 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Боруссия» на своем поле сыграет с «Миланом». Встреча пройдет 4 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

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