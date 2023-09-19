Форвард сборной России рассказал, как на его жизнь повлияла свадьба

Футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в комментарии Sport24 рассказал, как недавняя женитьба повлияла на его жизнь и карьеру.

«Жизнь (после свадьбы) вообще никак не изменилась. Все то же самое. Просто официальный брак и все. Есть мнение, что после свадьбы у футболиста идет спад в игре? Не думаю об этом», — заявил 21-летний форвард.

В начале июня Константин Тюкавин женился на Алене Шабуровой, дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова.

Тюкавин является воспитанником бело-голубых. За основную команду он дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 10 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

В футболке основной сборной России футболист дебютировал в сентябре 2021 года. За это время он провел три матча, но не отметился результативными действиями.

Ранее Тюкавин рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть.