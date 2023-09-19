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«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов

«Ман Сити» в матче с «Црвеной Звездой» установил рекорд ЛЧ по ударам за тайм

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Stoyan Nenov/Reuters

Английский «Манчестер Сити» на своем поле принимает сербскую «Црвену Звезду» в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. После 56-й минуты счет 1:1.

В составе гостей отличился Осман Букари. У англичан гол на счету Хулиана Альвареса.

Футболисты «Ман Сити» нанесли за тайм 22 удара, из которых семь пришлись в створ. Показатель стал рекордным в истории Лиги чемпионов. Предыдущий лучший результат был у немецкой «Баварии» в 2013-м — 21 удар в ворота чешского клуба «Виктория» (Пльзень).

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы оформил так называемый требл — «горожане» выиграли сразу три трофея. Они стали победителями Английской премьер-лиги (АПЛ), завоевали Кубок Англии, а также выиграли Лигу чемпионов.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016-м году после того, как покинул «Баварию». За время пребывания в стане «горожан» специалист пять раз побеждал в АПЛ.

Ранее толпа фанатов ворвалась в отель, где остановился Роналду.

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