Посол World Skate: американец исполнил исторический трюк прямо на памятнике Ленину

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» рассказал, как американец Кишод Джонсон, приехавший в Москву на турнир Grand Skate Tour, совершил уникальный трюк на памятнике Владимиру Ленину на Октябрьской площади.

«Джонсон прилетел к нам прямиком из Монреаля, проведя в дороге 36 часов, и запомнился тем, что исполнил нереальный по длине трюк «олли» на памятнике Ленину, который войдет в историю («олли» — это трюк, в котором скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без помощи рук. — «Газета.Ru»).

В его соцсетях уже более 100 тысяч просмотров ролика с этим трюком — и они продолжают расти. Такой длинный олли на памятнике Ленина пытались раньше делать и русские, и иностранцы, но ни у кого не получалось.

Как пошутил творческий директор GST Кирилл Коробков: «Ленин 35 лет смотрел на скейтбордистов и ждал этого трюка», — сказал Вдовин.

Глава Федерации скейтбординга России подчеркнул, что Джонсон активно постил в соцсетях информацию о своем участии в турнире в Москве.

«Важно, что Кишод совершенно не стеснялся и не пытался каким-то образом скрыть свой приезд в Россию. Да и никто не пытался.

Ребята, наоборот, гордились тем, что находятся в Москве. И то количество теплейших отзывов, которые мы прочитали в соцсетях наших участников, вселяет уверенность, что мы находимся на правильном пути и делаем что-то важное для дружбы народов», — сказал Вдовин.

Ранее посол World Skate заявил, что иностранцы с опаской ехали на турнир в Москву, но их стереотипы были развеяны.