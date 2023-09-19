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Посол World Skate: иностранец из топ-10 мирового рейтинга желает перейти в сборную России

Посол World Skate Вдовин: финалист ЧМ Матиас Дель Ольо хочет выступать за Россию

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Федерация скейтбординга России

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» сообщил, что финалист чемпионата мира — 2022 Матиас Дель Ольо из Аргентины, который входит в топ-10 мирового рейтинга, выразил желание перейти в сборную России.

«Матиас говорил об этом в прошлом году и по-прежнему хочет выступать за Россию, но для этого нужно, чтобы наша сборная была допущена до участия в международных соревнованиях.

У Матиаса есть отличные шансы отобраться на Олимпиаду в Париже. Сейчас он занимает десятую строчку мирового рейтинга — это очень высокий показатель. Но пока что он будет представлять Аргентину», — сказал Вдовин.

Глава Федерации скейтбординга России также рассказал о том, что некоторым иностранцам запретили приезжать на турнир Grand Skate Tour в Москву, который состоялся в сентябре 2023 года с участием представителей 41 страны и стал самым крупным подобным событием в России.

«Есть отдельные случаи, когда мы рассчитывали на приезд некоторых ребят, но их национальные федерации не рекомендовали или даже запретили им отправляться в Москву. Но многие скейтбордисты достаточно самостоятельные.

К тому же часто собственные национальные федерации не особо поддерживают ребят. Тот же Матиас Дель Ольо четко сказал: «Как федерация может мне что-то запретить, если она мне ничего не дала?» — рассказал Вдовин.

Ранее посол World Skate рассказал, как иностранцы «нарушили правила и приехали в Москву» на турнир.

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