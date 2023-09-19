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В Федерации футбола Камеруна отреагировали на новость о матче с Россией

В Федерации футбола Камеруна заявили, что готовы сыграть со сборной России

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча национальной команды со сборной России. Его слова приводит Sport24.

«Возможно, мы сыграем с Россией в октябре. Пока между нашими федерациями ведутся переговоры насчет этого вопроса. Готова ли наша команда сыграть в России? Да, мы готовы к этому», — заявил Джунан.

19 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) договорился с Федерацией футбола Камеруна о проведении товарищеского матча между командами. Отмечалось, что игра должна пройти 12 или 16 октября в России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее голкипер сборной России отреагировал на призыв Карпина уезжать из РПЛ.

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