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Футболист РПЛ рассказал, как отреагировал на назначение на матч женщины-арбитра

Игрок «Балтики» Осипов воспринял как нормальный факт назначения на матч Опейкиной

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ФК «Балтика»

Полузащитник калининградской «Балтики» Александр Осипов поддержал назначение на матч Кубка России против самарских «Крыльев Советов» судьи Веры Опейкиной. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«В команде это не обсуждали, а восприняли как нормальный факт. Я только за такую историю. Стефани Фраппар судила матчи Лиги чемпионов, в Германии был случай, когда женщина‑арбитр работала на играх бундеслиги. Я только за Веру. Она дебютирует, можно сказать, на высшем уровне в мужском футболе. Здорово, если человек покажет, что он способен грамотно все делать на этом уровне», — сказал Осипов.

Опейкина ранее работала главным арбитром на матчах женской Суперлиги и помощником AVAR на матче Кубка России.

Матч между «Балтикой» и «Крыльями Советов» состоится 19 сентября. Начало встречи в 17:15 по московскому времени. Также в этот день состоятся еще два матча Кубка страны. «Краснодар» примет московское «Динамо», а «Пари Нижний Новгород» сыграет со «Спартаком».

«Балтика» является лидером группы, опережая «Зенит», «Ахмат» и «КС».

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