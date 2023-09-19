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Журова: ряд стран может начать давить на МОК после слов Матыцина о россиянах на ОИ

Депутат Журова считает, что ряд стран может угрожать МОК бойкотами из-за россиян

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова после слов министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что на Олимпиаду-2024 может поехать до 180 российских атлетов, допустила, что на фоне этой информации ряд стран может начать давить на Международный олимпийский комитет (МОК). В комментарии «Газете.Ru» парламентарий предположила, что в адрес МОК могут поступать угрозы бойкотов.

«Очень вероятно, что вообще никто [из россиян] не поедет — мы понимаем, что этот вариант возможен, если будет оказываться давление. Некоторые страны, услышав эту цифру, могут начать давить на МОК бойкотами: «мы будем бойкотировать Игры, если хоть один русский или белорус окажется на Олимпиаде». Допускаю, что МОК сейчас не должен на это реагировать, отвечая, как и отвечал до сих пор Томас Бах: это нейтральные спортсмены, и они имеют право выступать. Какие еще ограничения для русских и белорусов надо ввести, чтобы они участвовали, но ничьи права не нарушались? В целом, МОК на данный момент сделал все, что мог, отдав решения на откуп спортивным федерациям — из которых не все допускают наших спортсменов», — заметила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

14 августа премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что 35 стран готовы объединиться и бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее Журова заявила, что никто не гарантирует участие россиян в Олимпиаде-2024.

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