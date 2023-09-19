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Бывший нападающий «Спартака» высказался о составе команды Абаскаля

Экс-футболист Масалитин: с таким составом от Абаскаля будут требовать результат

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый в прошлом российский нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак» в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что в распоряжении Гильермо Абаскаля после трансферного окна есть состав, который он просил, и теперь от главного тренера спартаковцев руководство вправе требовать результата.

«Чтобы видеть лучшие стороны тренера, он должен получить всех игроков, кто ему необходим. Абаскаль хотел многих игроков – ему купили всех. Теперь от него будут требовать результат, очевидно. А что каждую игру эксперименты, выходит новый состав, в этом, конечно, ничего хорошего нет», — отметил Масалитин.

«Спартак» начал сезон с пяти побед подряд, выиграв три матча в чемпионате и два в Кубке страны, однако затем не мог победить в Российской премьер-лиге на протяжении трех встреч. В последнем туре красно-белые в концовке вырвали победу у «Сочи» благодаря единственному точному удару пришедшего в летнее трансферное окно сербского центрального защитника Срджана Бабича и занимают теперь шестое место в турнирной таблице.

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