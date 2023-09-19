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В Минспорта спрогнозировали, сколько россиян примут участие в Олимпиаде

Министр спорта Матыцин заявил, что в ОИ могут принять участие около 180 россиян

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, пропустят Олимпийские игры в Париже. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Цифра была представлена на основании возможностей наших спортсменов в квалификации. Мы понимаем, командные виды спорта не смогут принять участие.

Был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов. Но это максимальная цифра. Хотя с каждым днем ситуация меняется, но меняется, наверное, не в лучшую сторону», — сказал Матыцин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

14 августа премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что 35 стран готовы объединиться и бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее в Минспорта высказались о призыве Карпина уезжать из РПЛ.

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