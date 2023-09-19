Бывший игрок ЦСКА сравнил скорости в РПЛ и чемпионате Франции

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший во время своей игровой карьеры в том числе за московский ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» положительно оценил развитие карьеры экс-полузащитника армейцев Александра Головина, уже шестой сезон проводящего в составе «Монако».

«Головин сейчас вырос и примеряет уже капитанскую повязку – это очень хорошо. Это плюс всему нашему футболу. Глядя на него, будут примерять в свои клубы наших молодых игроков. А что он там так надолго остался… Александр очень долго привыкал к скоростям и к команде, поначалу пропускал немало из-за травм. На нем сказались другие интенсивность, скорости и мышление. К этому надо быть готовым. У нас все-таки ты играешь более расслабленно и неответственно, что ли. А там другие скорости, там другая техника, все по-другому вообще. Когда ты попадаешь в такой чемпионат, ты должен привыкать. Головин сейчас пришел в себя, показывает свои сильные стороны и имеет хвалебные отзывы во Франции. Все это, повторюсь, только в плюс нашему футболу», — считает Масалитин.

В текущем сезоне Головин провел все пять матчей Лиги 1, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В последнем туре полузащитник сборной России вывел команду с капитанской повязкой. «Монако» в данный момент лидирует в чемпионате Франции с 11 очками.

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