Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок ЦСКА сравнил скорости в РПЛ и чемпионате Франции

Экс-футболист Масалитин: игра Головина в «Монако» – плюс нашему футболу

close
100%
Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший во время своей игровой карьеры в том числе за московский ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» положительно оценил развитие карьеры экс-полузащитника армейцев Александра Головина, уже шестой сезон проводящего в составе «Монако».

«Головин сейчас вырос и примеряет уже капитанскую повязку – это очень хорошо. Это плюс всему нашему футболу. Глядя на него, будут примерять в свои клубы наших молодых игроков. А что он там так надолго остался… Александр очень долго привыкал к скоростям и к команде, поначалу пропускал немало из-за травм. На нем сказались другие интенсивность, скорости и мышление. К этому надо быть готовым. У нас все-таки ты играешь более расслабленно и неответственно, что ли. А там другие скорости, там другая техника, все по-другому вообще. Когда ты попадаешь в такой чемпионат, ты должен привыкать. Головин сейчас пришел в себя, показывает свои сильные стороны и имеет хвалебные отзывы во Франции. Все это, повторюсь, только в плюс нашему футболу», — считает Масалитин.

В текущем сезоне Головин провел все пять матчей Лиги 1, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В последнем туре полузащитник сборной России вывел команду с капитанской повязкой. «Монако» в данный момент лидирует в чемпионате Франции с 11 очками.

Ранее ветеран ЦСКА раскритиковал атакующую линию армейцев.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях