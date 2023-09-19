Бывший президент «Локомотива» считает клуб абсолютно разбалансированным

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о результатах команды, отметив, что по составу красно-зеленые готовы конкурировать, передает «Чемпионат».

«По составу «Локомотив» готов конкурировать в этом сезоне, но по настрою и мотивации команда абсолютно разбалансированная. Нет огонька и задора», — сказал Наумов.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» одержали всего три победы в текущем сезоне.

После восьми туров РПЛ единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

Ранее в «Локомотиве» назвали поражение от «Оренбурга» болезненным.