Экс-тренер сборной России заявил, что его не удивила отставка Хохлова с поста тренера «Сочи»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что его не удивила отставка Дмитрия Хохлова с поста тренера «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас у «Сочи» ни внятной игры, ни своего лица. Единственный, от кого исходит креатив и хоть какая-то острота, — 38-летний Нобоа», — сказал Игнатьев.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

Хохлов, которому 47 лет, ранее тренировал волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и «Кубань», воспитанником которой является. Также он тренировался в школе ЦСКА, за армейский клуб он выступал в футбольной карьере с 1992 по 1996 год. Также он играл за нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», российские «Динамо» и «Локомотив».

Ранее журналист Геннадий Орлов раскритиковал Хохлова.