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Булыкин: Слуцкий уже давно ушел из футбола

Экс-футболист Булыкин о тренере Слуцком: он уже давно ушел из футбола

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин, комментируя условное наказание экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого Российским футбольным союзом (РФС), заявил, что специалист давно живет по правилам шоу-бизнеса, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Слуцкий давно перешел уже из футбола в шоу-бизнес и живет по правилам шоу-бизнеса, где нет правил. Тут обсуждать нечего. Ко всем нужно относиться уважительно и со всеми уважительно общаться», — сказал Булыкин.

12 августа после матча московского «Локомотива» против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос форварду «железнодорожников» Артему Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами.

Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заступился за нападающего. Он назвал журналиста «19-летним дебилом», за что был наказан отстранением от футбола на один год условно.

Ранее экс-футболист Динияр Билялетдинов заявил, что Леонид Слуцкий находится на своей волне.

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