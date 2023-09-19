Булыкин: Слуцкий уже давно ушел из футбола

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин, комментируя условное наказание экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого Российским футбольным союзом (РФС), заявил, что специалист давно живет по правилам шоу-бизнеса, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Слуцкий давно перешел уже из футбола в шоу-бизнес и живет по правилам шоу-бизнеса, где нет правил. Тут обсуждать нечего. Ко всем нужно относиться уважительно и со всеми уважительно общаться», — сказал Булыкин.

12 августа после матча московского «Локомотива» против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос форварду «железнодорожников» Артему Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами.

Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заступился за нападающего. Он назвал журналиста «19-летним дебилом», за что был наказан отстранением от футбола на один год условно.

Ранее экс-футболист Динияр Билялетдинов заявил, что Леонид Слуцкий находится на своей волне.