Бывший футболист оценил адаптацию Захаряна к чемпионату Испании

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», а также игравший в Нидерландах и Испании, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал нормальным процессом адаптацию полузащитника сборной России Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Когда надо ехать за границу, все говорят, что надо быть готовым. Когда ты не готов, когда ты хочешь играешь, хочешь нет, там это не прокатит. Надо ехать и быть готовым как физически, так и психологически. Потому что другой язык, и какое-то время, пока его не выучишь, будешь в одиночестве. Здесь привык с друзьями общаться, привык шутить. Там это общение сведено практически к нулю. Чтобы общаться, надо учить язык. В игровом плане надо искать команду, которая играет, так чтобы ты выписывался в ее схему. Захарян поехал, потихонечку начинает осваиваться – понимать язык, схему. Это вполне нормальное явление, что он там пока выходит на замену и себя не проявляет», — считает Масалитин.

Захарян перебрался этим летом в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» и трижды выходил на замену в матчах Ла Лиги, проведя на поле против «Лас-Пальмаса», «Гранады» и «Реал Мадрида» в сумме 35 минут и не отметившись результативными действиями.

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