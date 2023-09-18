Футболист сборной России согласился перейти в клуб из ОАЭ

Клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ договорился с футболистом петербургского «Зенита» Зелимханом Бакаевым о переходе на правах аренды. Об сообщает портал UAE Kick.

По информации источника, 27-летний полузащитник будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Бакаев играет за «Зенит» с 2022 года после перехода из московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» (по 15 очков). 17 сентября «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. Бакаев на поле не появлялся.

В футболке сборной России Бакаев провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в €2,5 млн.

Ранее агент раскритиковал селекцию российских футбольных клубов.