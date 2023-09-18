Мостовой о критике Абаскаля: я забил больше мячей, чем у него волос на голове

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

«Абсолютно нормально реагирую на критику. Футбольных людей всегда буду ставить выше. Кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. (Смеется)», — заявил экс-футболист.

В интервью Sports.ru, вышедшем 15 сентября, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сравнил Александра Мостового с невеждой.

16 сентября «Спартак» на своем поле обыграл «Сочи» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые поднялись на четыре позиции и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо». Встреча пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее агент заявил, что в «Спартаке» работает Тед Лассо русского футбола.