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Орлов заявил, что Дзюба невольно становится тормозом «Локомотива»

Комментатор Орлов заявил, что «Локомотив» будет бороться за выживание

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Я как-то говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что Изидор, от которого в «Локо» избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди и сзади.

Дзюба был очень хорош в прошлом сезоне, он спас «Локомотив» от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры», — сказал Орлов.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл шесть матчей в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее в «Локомотиве» признали, что клуб зависим от Дзюбы.

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