Российские спортсмены выступят на Кубке мира по самбо в Сербии

Сербский город Нови-Сад примет у себя Кубок мира по самбо, который пройдет 23-24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).
Соревнования пройдут в 21 весовой категории по спортивному и боевому самбо.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Израиля, Италии, Испании, Казахстана, Северной Македонии, Нидерландов, Швейцарии, Сербии, Хорватии, также будет представлена сборная команда беженцев. Спортсмены из Франции и России, в соответствии с решением Исполкома FIAS, выступят в нейтральном статусе.
Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:
Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;
Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;
Боевое самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.
Генеральный партнер турнира – компания «Роснефть», официальный партнер – банк ВТБ.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
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