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Российские спортсмены выступят на Кубке мира по самбо в Сербии

Сборная России по самбо выступит на Кубке мира — 2023 в городе Нови-Сад

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Сербский город Нови-Сад примет у себя Кубок мира по самбо, который пройдет 23-24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Соревнования пройдут в 21 весовой категории по спортивному и боевому самбо.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Израиля, Италии, Испании, Казахстана, Северной Македонии, Нидерландов, Швейцарии, Сербии, Хорватии, также будет представлена сборная команда беженцев. Спортсмены из Франции и России, в соответствии с решением Исполкома FIAS, выступят в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;
Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;
Боевое самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

Генеральный партнер турнира – компания «Роснефть», официальный партнер – банк ВТБ.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее украинский борец отказался фотографироваться с российским чемпионом на ЧМ-2023.

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