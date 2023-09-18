Хоккейный агент выбрал трех лучших россиян в НХЛ

Агент Алексей Дементьев назвал трех лучших российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на текущий момент. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Одного выделить не могу, не хочу никого обижать. Если говорить про топ-3, то это вратарь Игорь Шестеркин, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин», — заявил агент.

Игорь Шестеркин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс», Дмитрий Орлов — за «Каролину Харрикейнз», Александр Овечкин — за «Вашингтон Кэпиталз».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхокс» — с «Питтсбург Пингвинз».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее в российском клубе заявили, что всегда ждут Овечкина.