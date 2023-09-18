Американская группа осталась в восторге от проката Валиевой

Музыканты из американской группы Everybody Loves an Outlaw в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оценили прокат российской фигуристки Камилы Валиевой под их песню.

16 сентября на контрольных прокатах сборной России Валиева представила короткую программу под блюз I See Red.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», — восхитились музыканты.

Валиева — чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. На данный момент в отношении фигуристки проводится расследование. Во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Однако медали за него не были вручены из-за разбирательств по делу об употреблении ей допинга. В личном первенстве она стала четвертой. Россиянки смогли взять сразу два места: золото и бронзу.

С 2018 года 17-летняя Валиева тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер России заявила, что Валиева повзрослела.