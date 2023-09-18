Тюкавин рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что хотел бы играть в чемпионате Испании, передает Sport24.

«В какую лигу из топ-5 я бы пошел? Сложно сказать, но, наверное, Испания», — сказал Тюкавин.

В сентябре Тюкавин покинул расположение национальной сборной России из-за нежелания получить травму.

В августе сразу двое игроков «Динамо» перешли в европейские клубы. Полузащитник сборной России Арсен Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад». Защитник Саба Сазонов, в сентябре 2022 года выбравший вместо сборной России Грузию, стал игроком итальянского «Торино». Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду. В феврале 2021 года полузащитник согласился выступать за национальную сборную Армении.

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