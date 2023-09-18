Орлов назвал игру «Зенита» удовольствием для гурманов

Журналист Геннадий Орлов похвалил петербургский «Зенит» за игру в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «Спорт-Экспресс».

«Игра «Зенита» — удовольствие для гурманов. Гости потратили ровно столько сил, сколько требовалось. Рационализм, прагматизм действующего чемпиона», — сказал Орлов.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

В самом дебюте матча счет открыл Вильсон Изидор, который до сентября выступал за московский «Локомотив». Во втором тайме точными ударами отметились Матео Кассьерра и Клаудиньо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 17 очков. «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 18 очков.

Ранее игрок «Зенита» объяснил, почему не покинул клуб летом.