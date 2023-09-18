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Российская фигуристка проткнула ногу коньком на тренировке

Фигуристка Синицына сообщила, что проткнула ногу коньком на тренировке

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Ксения Синицына рассказала «Чемпионату» об инциденте, произошедшем на тренировке. Девушка проткнула свою ногу коньком.

«Я уже откатала произвольную программу, осталось буквально две минуты до конца тренировки, я заходила на лутц, и так получилось, что нога соскочила и мне прям выбоины в ботинке сделала. Проткнула себе ногу. Покинула тренировку — больше не смогла. Еле шла. Очень долго мне там замораживали ногу, я долго пыталась ее как-то разминать, мне ее заклеили-переклеили», — сказала Синицына.

Синицына является чемпионкой Юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире, а также серебряным призером турнира в одиночном виде.

В прошлом сезоне девушка приняла участие в двух этапах Гран-при России. На этапе в Казани Ксения заняла третье место с суммой баллов 207,55. На этапе в Перми Синицына заняла четвертое место, набрав 207,67 баллов. По результатам выступления на чемпионате России фигуристка стала восьмой.

С весны 2022 года российские фигуристы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения.

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