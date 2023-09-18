Российская фигуристка проткнула ногу коньком на тренировке

Фигуристка Ксения Синицына рассказала «Чемпионату» об инциденте, произошедшем на тренировке. Девушка проткнула свою ногу коньком.

«Я уже откатала произвольную программу, осталось буквально две минуты до конца тренировки, я заходила на лутц, и так получилось, что нога соскочила и мне прям выбоины в ботинке сделала. Проткнула себе ногу. Покинула тренировку — больше не смогла. Еле шла. Очень долго мне там замораживали ногу, я долго пыталась ее как-то разминать, мне ее заклеили-переклеили», — сказала Синицына.

Синицына является чемпионкой Юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире, а также серебряным призером турнира в одиночном виде.

В прошлом сезоне девушка приняла участие в двух этапах Гран-при России. На этапе в Казани Ксения заняла третье место с суммой баллов 207,55. На этапе в Перми Синицына заняла четвертое место, набрав 207,67 баллов. По результатам выступления на чемпионате России фигуристка стала восьмой.

С весны 2022 года российские фигуристы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения.

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