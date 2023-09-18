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В «Локомотиве» назвали поражение от «Оренбурга» болезненным

Тренер «Локомотива» Галактионов: игрокам не хватило хладнокровия с «Оренбургом»

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Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что его команда не имела права проигрывать дома. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«У нас, к сожалению, некоторые вещи сегодня не получались. В игре было очень много ненужных вертикальных передач, которые не доходили до адресата, тормозили игру, что было не совсем нужно. Надо было действовать более хладнокровно. Вообще, мы не имели права проигрывать дома, особенно если мы декларируем, что хотим чего-то добиваться. Поэтому такие поражения очень болезненны», — сказал Галактионов.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» одержали всего три победы в текущем сезоне.

После восьми туров РПЛ единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

Ранее экс-президент «Локомотива» назвал игру команды в матче с «Оренбургом» безнадежной.

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