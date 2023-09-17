Дзюба разорвал на себе футболку во время матча

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Оренбургом» футболист красно-зеленых Артем Дзюба разорвал на себе футболку.

В середине первого тайма футболист пожаловался арбитру на дырку под мышкой. Потом Дзюба пошел к бровке и разорвал майку на себе полностью.

После этого футболист переодел футболку и продолжил встречу. Сейчас идет 52 минута матча (0:0).

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. В новом сезоне 35-летний нападающий провел шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

После семи матчей РПЛ «железнодорожники» набрали 12 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» идет на 14-й строчке, имея в активе пять набранных баллов.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги — футболист пообещал «засунуть телефон в одно место» представителю СМИ.

Ранее Константин Генич рассказал, как его оскорбил Дзюба.