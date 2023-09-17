Джокович не выступит на «Мастерсе» в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович написал в своих соцсетях, что принял решение не приезжать на шанхайский турнир серии «Мастерс».

«Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров в сезоне. Мне будет не хватать моих болельщиков из Китая. Надеюсь, что смогу вернуться туда в будущем и снова сыграть перед всеми вами», — сказал Джокович.

В ночь на 11 сентября Джокович победил российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open) с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. До этого на Australian Open — 2023 серб обыграл Стефаноса Циципаса в трех сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Финал Открытого чемпионата Франции с Каспером Руудом завершился также в трех сетах в пользу Джоковича — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Единственный турнир Большого шлема, который Джокович в этом сезоне выиграть не смог, это Уимблдон. В финале турнира в Лондоне сербский теннисист уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу. Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема.

Ранее Джокович рассказал, какую цель он ставил на 2023 год.