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Костомаров рассказал, как перебрал с алкоголем и уснул в коридоре

Фигурист Костомаров вспомнил, как уснул в коридоре, перебрав с алкоголем

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ вспомнил один из эпизодов своей жизни, связанных с алкоголем.

«Сразу после того, как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал… В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали «скорую». Все думали, что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все… Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы. 22 августа Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни. Фигурист выступил на шоу Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи.

Ранее Костомаров объяснил, почему распался его первый брак.

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