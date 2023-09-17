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Перенесший кому вратарь «ПСЖ» заявил о желании сыграть в текущем сезоне

Перенесший кому голкипер «ПСЖ» Рико: моя цель — вернуться в этом году

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Global Look Press

Испанский голкипер французского «ПСЖ» Серхио Рико, который провел около трех недель в коме, заявил, что в скором времени ему предстоит пройти новое обследование, а также выразил надежду, что сможет сыграть за парижскую команду в сезоне-2023/24. Его слова приводит Goal.

«Мы увидим, идет ли восстановление правильными темпами. Я надеюсь, что это будут хорошие новости и что врач даст мне немного больше свободы для занятий спортом, чтобы подготовиться к возвращению в команду, в Париж. Моя цель — вернуться в этом году, чтобы быть с командой до конца сезона», — заявил Рико.

В конце мая 29-летний голкипер катался на лошадях в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста на вертолете доставили в больницу. Он провел 36 дней в реанимации, 19 из которых — в состоянии комы. 18 августа спортсмена выписали из больницы.

Испанский вратарь выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Он является воспитанником «Севильи» и на протяжении девяти лет защищал цвета испанского клуба. Затем голкипер поиграл в «Фулхэме» и «ПСЖ». В минувшем сезоне Рико на поле в основном составе парижан не появлялся. Всего на его счету 11 матчей за «ПСЖ» за почти три года.

Ранее, 9 июля, издание RMC Sport оценило вероятность того, что Рико сможет вернуться к футбольной деятельности.

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Футбол. Чемпионат Франции
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