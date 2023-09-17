«Все, что ни делается, к лучшему»: Валиева высказалась о допинг-скандале

Российская фигуристка Камила Валиева, говоря об испытаниях, которые она перенесла, заявила, что события, произошедшие на Олимпийских играх — 2022, сделали ее осознаннее и взрослее, перевернули ее жизнь. Ее слова приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Все, что ни делается, к лучшему. Я стараюсь придерживаться этого. Просто потому, что негатив всегда легче найти, а позитивные моменты – сложней. И этому надо учиться. Это очень помогает в жизни. Если научишься во всем находить позитив, то жизнь станет лучше и интереснее», — заявила Валиева.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. 8 февраля организаторы Игр отменили церемонию награждения по итогам командного турнира, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву из-за того, что ее допинг-проба, которую та сдала во время чемпионата России — 2022, дала положительный результат на триметазидин, препарат, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешила спортсменке принять участие в личном турнире при том условии, что награждение не будет проведено, если Валиева возьмет медаль. Спортсменка стала четвертой в личном турнире, что позволило россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакомото получить свои награды.

22 июня пресс-служба Спортивного арбитражного суда сообщила, что слушания по делу Валиевой пройдут в течение четырех дней — с 26 по 29 сентября.

Ранее Валиева рассказала о жуткой травме.