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Защитник «Спартака» Маслов ответил, почему команда не могла забить до конца матча с «Сочи»

Игрок «Спартака» Маслов: мы не могли реализовать свои моменты в матче с «Сочи»

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Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о победе своей команды в матче с «Сочи» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

«Почему не удалось забить раньше? Были моменты, просто не удалось реализовать их. В конце вышел Антон Зиньковский и добавил в активности. Моментов стало еще больше с его выходом», — сказал Маслов.

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол — на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Красно-белые поднялись на четыре позиции и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке, набрав семь баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо», а «Сочи» в гостях сразится с самарскими «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 23 сентября.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал команду после победы над «Сочи».

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