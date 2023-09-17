Червиченко: какое «Спартаку» первое место в РПЛ, можно летать в облаках и фантазировать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о победе красно-белых над «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-илиг (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

«Победа «красно-белых» была не в спартаковском стиле — навал с желанием просто запихнуть мяч в ворота, а так матч был интересный. Были ошибки в обороне, «Сочи» мог забить. Какая «Спартаку» первая строчка в таблице? Можно летать в облаках и фантазировать, но реальность лучше», — сказал Червиченко.

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол — на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Красно-белые поднялись на четыре позиции и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке, набрав семь баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо», а «Сочи» в гостях сразится с самарскими «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 23 сентября.

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