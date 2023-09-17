Анри о Месси в «ПСЖ»: играть в такой команде — это головная боль

Экс-футболист сборной Франции, «Барселоны» и «Арсенала» Терри Анри поделился мнением о карьере Лионеля Месси. Его слова передает RMC Sport.

«Разочарован ли я двумя годами Месси в «ПСЖ»? Нет, я скажу почему. Раньше я говорил, что играть в таком «ПСЖ» — это головная боль. Я говорил о структуре, организации. Я знаю, что вы снова будете смеяться, но как можно играть сразу с Месси, Мбаппе и Неймаром?» — сказал Анри.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее форвард «Интер Майами» Леонардо Кампана рассказал о скромности Месси.