Тренер «Барселоны» прокомментировал разгромную победу над «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Бетисом» в матче чемпионата Испании. Его слова передает Marca.

«Игра получилась неидеальной, но отличной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Сегодня было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много великолепных моментов. Так и надо», – заявил Хави.

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Забитыми мячами отметились Жоао Феликс, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Жоао Канселу и Рафинья. Феликс и Канселу забили дебютные голы за «Барсу» после перехода.

Таким образом, «Барселона» возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 13 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который набрал 12 баллов и имеет одну игру в запасе. «Бетис» заработал семь очков и занимает девятое место.

«Барселона» в следующем матче Ла лиги встретится с «Сельтой». Встреча пройдет 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Отметим, что 19 сентября сине-гранатовые сыграют с «Антверпеном» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сельта» 24 сентября сыграет с «Кадисом» в чемпионате Испании.

Ранее Хави заявил, что матч чемпионата Испании получился сумасшедшим из-за «Барселоны».