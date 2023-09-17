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Форвард «Спартака» Соболев повздорил с болельщиком: когда дома водку пьешь, то закусывай

Форвард «Спартака» Соболев повздорил с болельщиком во время стрима

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий «Спартака» Александр Соболев во время стрима ответил болельщику, который отправил донат в размере 300 рублей, добавив сообщение с оскорблением российского форварда.

«Ты думаешь, что ты меня как‑то задел? Ты когда дома водку пьешь, то закусывай. Иди водки налей еще, может уснешь. Понятно, либо обиженный по жизни, либо малолетка. 300 рублей направил на благотворительность — вот это молодец. Хоть какая‑то польза», — сказал Соболев.

Позже фанат отправил еще 300 рублей, но написал сообщение с извинениями.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в семи матчах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет €9 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Соболев заявил, что не разговаривал с экс-спортдиректором «Спартака» о тренере Гильермо Абаскале.

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