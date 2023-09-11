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Экс вторая ракетка мира: мне больше понравился матч Медведева с Алькарасом, чем финал US Open

Теннисистка Пивоварова ждала большего накала страстей в мужском финале US Open

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Charles Krupa/AP

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. Она призналась «Газете.Ru», что ждала более яркой и впечатляющей игры, и сравнила этот матч с полуфиналом, где Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса.

«Я ожидала большего накала страстей. Тем более, розыгрыши были по 30 ударов, изматывающие, но все равно качества игры не хватило для финала. Например, матч Медведева с Алькарасом мне понравился гораздо больше, там действительно были страсти и теннис высокого уровня», — сказала Пивоварова.

Медведев победил Алькараса в четырех сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 и вышел на Джоковича. Навязать борьбу сербу он не сумел, уступив в трех партиях – 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. После турнира Джокович сместил Алькараса с первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Медведев остался третьей ракеткой планеты.

Ранее Пивоварова объяснила, чего не хватило Медведеву для победы над Джоковичем.

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