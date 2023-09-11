Бывший футболист «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев стал победителем реалити‑шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ, главный приз которого — чек на 10 миллионов рублей.

«Это непередаваемые ощущения. Счастлив, что прошел проект до конца. Просто класс. Эта сумма будет отправлена на благотворительные цели в первую очередь детям. На то, чтобы спасти чьи‑то жизни», — заявил Мамаев.

Последний выпуск шоу прошел 10 сентября. В финал пробились экс-футболист и актриса Анна Хилькевич. По результатам трех испытаний победу одержал Мамаев. В каждом выпуске участники соревновались за право жить в роскошных условиях. Проигравшие отправлялись выживать в пустыню, победители — в дорогой отель.

Поcледним профеccиональным клубом Мамаева были подмоcковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два cезона выcтупал за «Роcтов». Он приcоединилcя к клубу поcле оcвобождения из колонии. C октября 2018-го он был вне профеccионального футбола, так как cтал фигурантом уголовного дела.

В составе сборной России полузащитник провел 15 матчей.

Ранее Мамаев высказался о тюремном сроке.