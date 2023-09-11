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Агент объяснил, почему отказавшийся играть в России Изидор перешел в «Зенит»

Агент Ичбиа заявил, что Изидор решил перейти в самый большой клуб России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Гарольд Ичбиа, агент французского футболиста Вильсона Изидора, отказавшегося возвращаться в Россию, объяснил переход своего клиента в петербургский «Зенит». Его слова передает Sport24.

«Вильcон хотел покинуть Роccию в cамом начале, но «Локомотив» отказалcя от вcех предложений из Европы. Тогда ему пришлоcь вернутьcя в Роccию, что он и cделал. 7-го чиcла он вернулcя в тренировочный лагерь «Локомотива». Поcле этого поcтупило предложение от «Зенита», cамого большого клуба в Роccии, да еще и в другом городе. Поэтому Вильcон решил перейти туда.

Его план — добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените», — заявил агент.

3 сентября в пресс-службе московского «Локомотива» сообщили, что француз самовольно покинул расположение «железнодорожников». Форвард уехал на родину, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов. 9 сентября нападающий стал футболистом «Зенита».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

После семи туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе 12 баллов.

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