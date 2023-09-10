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Опубликовано видео, где игрок «Молота» душил и избивал ногами одноклубника

Игроки юниорской команды «Молот» издевались над одноклубником, избивая ногами

В хоккейной школе «Молот» избили игрока юниорской команды, сообщает портал «59.ru».

На опубликованном видео из раздевалки команды одного из подростков избивают и душат ногами, параллельно выкрикивая оскорбления и провоцируя на агрессивное поведение.

В другом видеоролике, выложенном в Telegram-канале Hockeymans78, этому же подростку запрещают находиться в определенном месте раздевалки. В ходе одной из конфликтных ситуаций пострадавший дал отпор обидчику с фразой: «Еще раз про батю моего скажешь, челюсть в руках понесешь».

Директор «Молота» Николай Ванин объявил, что 11 сентября в школе стартует внутреннее расследование, в ходе которого будут выяснены все детали произошедшего.

«Только после этого будут какие-то комментарии, пока до свидания», — заявил Ванин.

В турнирной таблице Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Молот» занимает 16-ю строчку, имея в своем активе четыре очка после четырех матчей сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл третий матч в сезоне КХЛ.

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