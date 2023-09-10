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Экс вторая ракетка мира рассказала, что надломило Алькараса в матче с Медведевым

Теннисистка Пивоварова: победа Медведева в первом сете подкосила Алькараса

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REUTERS/Shannon Stapleton

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как Даниилу Медведеву удалось психологически сломить Карлоса Алькараса в полуфинале US Open.

«Даниил играл очень цепко и пользовался всеми возможностями, которые у него только были. Казалось, что он с трудом держится в первом сете. Алькарас легко выигрывал геймы на своей подаче. Но на тай-брейке Медведев все-таки смог переломить ход игры и взять первый сет. Это подкосило Карлоса.

Думаю, он стал уже не столь уверен, как раньше. Даже малейшее сомнение может привести к проигрышу, что и случилось с Алькарасом. Он стал больше ошибаться, потерял нить своей игры, и за счет этого Медведев достаточно легко выиграл второй сет (6:1)», — сказала Пивоварова.

Российский теннисист обыграл первую ракетку мира из Испании со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
Матч продолжался 3 часа 22 минуты.

В финале Медведев сыграет с Новаком Джоковичем. Матч состоится 10 сентября в 23.00 по московскому времени.

В 2021 году Медведев уже побеждал Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее экс-вторая ракетка мира раскритиковала фанатов Алькараса, которые провоцировали Медведева на US Open.

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