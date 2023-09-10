Экс-вторая ракетка мира раскритиковала фанатов Алькараса, провоцировавших Медведева на US Open

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что публика вела себя неподобающим образом в полуфинале US Open, поддерживая Карлоса Алькараса и активно мешая Даниилу Медведеву.

«Даниил смог обыграть Алькараса за счет своего характера, терпения и психологической устойчивости. Он очень ровно отыграл весь матч. Даже если рассмотреть концовку встречи: вся арена откровенно болела за Алькараса и очень сильно мешала Даниилу играть на его подаче, чтобы он не оформил матчбол.

Но Медведев не дрогнул, не отреагировал на это. Болельщики вели себя, конечно, неподобающе для тенниса, но в Нью-Йорке, как и в Австралии, бывают такие активные зрители, которые мешают играть. Слава богу, они не смогли спровоцировать Медведева на этот раз, и он сумел завершить матч», — сказала Пивоварова.

Медведев одержал победу над 20-летним Алькарасом, который занимает первое место в мировом рейтинге ATP, со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 22 минуты.

После игры российский теннисист отметил, что фанаты испанца были «в отчаянии», поскольку активно шумели и пытались помешать ему на подаче.

В финале Медведев сыграет с Новаком Джоковичем. Матч состоится 10 сентября в 23.00 по московскому времени.

Ранее экс-вторая ракетка мира заявила, что никто не ожидал победы Медведева над Алькарасом.