Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-вторая ракетка мира раскритиковала фанатов Алькараса, провоцировавших Медведева на US Open

Теннисистка Пивоварова: фанаты Алькараса не смогли спровоцировать Медведева

close
100%
REUTERS/Shannon Stapleton

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что публика вела себя неподобающим образом в полуфинале US Open, поддерживая Карлоса Алькараса и активно мешая Даниилу Медведеву.

«Даниил смог обыграть Алькараса за счет своего характера, терпения и психологической устойчивости. Он очень ровно отыграл весь матч. Даже если рассмотреть концовку встречи: вся арена откровенно болела за Алькараса и очень сильно мешала Даниилу играть на его подаче, чтобы он не оформил матчбол.

Но Медведев не дрогнул, не отреагировал на это. Болельщики вели себя, конечно, неподобающе для тенниса, но в Нью-Йорке, как и в Австралии, бывают такие активные зрители, которые мешают играть. Слава богу, они не смогли спровоцировать Медведева на этот раз, и он сумел завершить матч», — сказала Пивоварова.

Медведев одержал победу над 20-летним Алькарасом, который занимает первое место в мировом рейтинге ATP, со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 22 минуты.

После игры российский теннисист отметил, что фанаты испанца были «в отчаянии», поскольку активно шумели и пытались помешать ему на подаче.

В финале Медведев сыграет с Новаком Джоковичем. Матч состоится 10 сентября в 23.00 по московскому времени.

Ранее экс-вторая ракетка мира заявила, что никто не ожидал победы Медведева над Алькарасом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях