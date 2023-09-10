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Адвокат Жорин заявил, что у Промеса не будет сложностей с получением гражданства России

Адвокат Жорин: у Промеса не будет сложностей с получением гражданства России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Известный адвокат Сергей Жорин заявил, что у нападающего «Спартака» Квинси Промеса не будет проблем с получением российского гражданства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В аналоге нашей справки, если указывается, что человек является подозреваемым или обвиняемым, то это будет фигурировать. Но, мы же понимаем, когда речь идет об известных людях, о футболистах, которые, наверное, нужны стране, там, возможно, процедура будет несколько оптимизироваться. Поэтому, если есть политическая, спортивная и административная воля дать ему гражданство, то, конечно, он его получит. Я не думаю, что будут какие-то сложности», — сказал Жорин.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Промеса составляет €11 млн. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 24 года.

Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал о процессе получения гражданства России Промесом.

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