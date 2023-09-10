Экс-вторая ракетка мира назвала три качества Медведева, которые помогут победить Джоковича на US Open

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от финального матча US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«Я считаю, что это будет фантастический финал с самым высоким уровнем тенниса и накалом страстей. Можно будет просто смотреть и наслаждаться этой красивой игрой. Я ожидаю борьбы. Даниил способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Новака. Но это будет непросто.

У Новака будут определенные психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила (Джокович проиграл Медведеву в 2021 году — «Газета.Ru»). Это станет для него испытанием», — сказала Пивоварова.

В финале Открытого чемпионата США — 2021 Медведев обыграл Джоковича в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 15 минут.

Этот титул «Большого шлема» стал первым в карьере российского теннисиста. Он стал лишь пятым игроком, который сумел обыграть Джоковича в финале «мэйджора».

Финал US Open — 2023 состоится 10 сентября в 23.00 по московскому времени.

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