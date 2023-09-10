Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» рассказали о процессе получения российского гражданства Промесом

Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о процессе получения гражданства России Промесом

close
100%
РИА Новости

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о получении российского гражданства нападающим команды Квинси Промесом. Слова Малышева передает «РБ Спорт».

«Промес уже получил паспорт РФ? Пока не получил. Информация не соответствует действительности. На данный момент идет другой процесс. Связан ли он с получением гражданства? Да», — сказал Малышев.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Промеса составляет €11 млн. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 24 года.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов после поражения красно-белых от «Краснодара» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что в команде нет стабильности.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях