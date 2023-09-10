В «Спартаке» рассказали о процессе получения российского гражданства Промесом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о получении российского гражданства нападающим команды Квинси Промесом. Слова Малышева передает «РБ Спорт».

«Промес уже получил паспорт РФ? Пока не получил. Информация не соответствует действительности. На данный момент идет другой процесс. Связан ли он с получением гражданства? Да», — сказал Малышев.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Промеса составляет €11 млн. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 24 года.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов после поражения красно-белых от «Краснодара» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что в команде нет стабильности.