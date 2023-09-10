Соболенко заявила, что проиграла в финале US Open из-за того, что слишком много думала

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко назвала причину поражения в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open), заявив, что во втором сете начала слишком много думать, передает »Чемпионат».

«В первом сете я неплохо справилась со своими эмоциями. Я была сосредоточена на себе. Но во втором сете я начала слишком много думать, и из-за этого начала терять свою силу», — сказала Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши. 19-летняя американка начала карьеру в 2018 году. Свой первый турнир Гауфф выиграла в 2019 году, обыграв в Линце Викторию Остапенко из Латвии.

Ранее Гауфф заплакала после победы на US Open.