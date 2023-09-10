Американка Гауфф заплакала после победы на US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф не смогла cдержать слез сразу после победы над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в финале US Open. Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши. 19-летняя американка начала карьеру в 2018 году. Свой первый турнир Гауфф выиграла в 2019 году, обыграв в Линце Викторию Остапенко из Латвии.

10 сентября в 23:00 мск начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем.

Ранее Соболенко извинилась за поражение в финале US Open.