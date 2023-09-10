Гаджиев оценил вероятность увольнения Абаскаля из «Спартака» до зимней паузы

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев заявил, что никто не знает, когда наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет свой пост, передает Vprognoze.ru.

«Никто не знает, когда в «Спартаке» поменяется главный тренер. Все зависит от того, каков у Абаскаля кредит доверия и как будет выступать команда в будущем. «Спартак» играет нестабильно и неорганизованно», — сказал Гаджиев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 10 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 17 баллов. В прошлом туре «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. В составе «быков» точными ударами отметились Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют против «Сочи». Встреча состоится 16 сентября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

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