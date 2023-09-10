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Экс-футболист Жирков рассказал, что поменялось в его жизни после завершения карьеры

Экс-футболист Жирков о завершении карьеры: больше провожу времени с семьей

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РИА Новости

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что стал проводить больше времени с семьей после завершения карьеры, передает «Спорт-Экспресс».

«Больше провожу времени с семьей. Уделяю время младшему сыну, которого приходится отвозить на тренировки. Иногда вожу детей в школу. Больше ничего. Пошел учиться на тренера», — сказал Жирков.

За свою карьеру 40-летний Жирков пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны. В составе лондонского «Челси» он по разу победил в Английской премьер-лиге (АПЛ), Кубке и Суперкубке Англии, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.

В 2005 году Жирков в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Армейцы в финале переиграли лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1. Жирков забил победный мяч.

В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».

Жирков является воспитанником тамбовского «Спартака», в составе которого дебютировал в профессиональном футболе.

Ранее Жирков назвал главную сложность при обучении на тренера.

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